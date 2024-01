Malpensa, rinviato lo sciopero di lunedì 8 gennaio. Ma proclamato il blocco degli straordinari

Varese, 5 gennaio 2024 – Revocato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del settore handling di Malpensa e Linate proclamato dai sindacati di base Flai, Cub Trasporti, Adl, Usb per la giornata di lunedì 8 gennaio: è stato differito al prossimo 9 febbraio.

Decisiva la mediazione del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello che la prossima settimana convocherà in un incontro le parti, i sindacati e le quattro società di handling (Airport handling, Aviapartner, Ags e Mle) che non hanno ancora sottoscritto accordi di secondo livello per adeguare lo stipendio dei lavoratori aeroportuali al costo della vita attuale. Positivo per le organizzazioni sindacali l’apertura al dialogo.

Nel frattempo è stato proclamato lo sciopero dello straordinario a partire dal 18 gennaio e fino al 16 febbraio.