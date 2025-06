Voice Italia al mercato di Wagner: "Insieme per una vita sana e lunga"

di Marianna VazzanaMILANOVoice Italia è un’impresa sociale no profit che ha come missione "semplificare la vita" in una società sempre più "anziana". Basti dire che l’Italia è il secondo Paese al mondo con il tasso di invecchiamento più alto dopo il Giappone ed è uno dei luoghi con la più alta aspettativa di vita, che supera gli 83 anni. "Noi ci diamo da fare per una “longevità in salute“. E lo facciamo coinvolgendo la gente, raccogliendo spunti, rispondendo a bisogni. Anche nel mercato comunale di Wagner, con cui collaboriamo", spiega Beatrice Ferrarini, che è human experience designer di questa realtà. Voice Italia ha preso vita un anno fa – gli uffici sono in via Monte Rosa 19/b – e fa parte di Voice Global, nata nel 2007 nel Regno Unito. È sostenuta da Fondazione Ravasi Garzanti, con il contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione Amplifon. "Il nostro primo obiettivo – dice Ferrarini – è creare una community di “cittadine e cittadini pronti all’innovazione”. Riunendo persone con background e ruoli diversi, svolgiamo ricerche qualitative, interviste, focus group, per progettare prodotti, servizi e infrastrutture. Attraverso l’utilizzo della nostra piattaforma, cittadine e cittadini, aziende ed enti pubblici possono confrontarsi, collaborare a progetti e creare un futuro migliore". Non solo pensionati ma persone di tutte le età, "perché proprio dal confronto intergenerazionale – aggiunge Ferrarini – possono nascere idee interessanti".

Il confronto “in presenza“ è avvenuto tra ottobre e dicembre 2024 al mercato comunale coperto di Wagner che, nato nel 1929, è il più antico della città. Due volte a settimana, Voice Italia ha toccato diversi argomenti e chiesto alle persone di esprimersi, cominciando con messaggi su biglietti attaccati alle pareti. "Alla domanda “cosa manca, cosa può essere utile?“ è emerso il fatto che nel mercato non ci fosse un punto d’informazione e per l’orientamento dei servizi agli anziani. Così lo abbiamo creato: tutti i martedì pomeriggio, da marzo, nella saletta c’è lo sportello “CuraMI & ProteggiMI“, progetto della Fondazione Ravasi Garzanti in collaborazione con enti del terzo settore tra cui Cooperativa Eureka! che offre orientamento ai caregiver di persone anziane con declino cognitivo e servizi per il benessere dell’anziano". In più, "un sabato al mese, promuoveremo start up impegnate in diverse attività e non solo". Sabato 14 si parlerà di prevenzione cardiaca dalle 10 alle 13 con Cardiopulsafety, che presenterà uno strumento capace di fungere da elettrocardiogramma: funziona appoggiandovi due dita.