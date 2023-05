"Voglio continuare C’è ancora da fare"

1) In questi 5 anni con il gruppo Noi Cittadini abbiamo lavorato con impegno e raggiunto importanti obiettivi per migliorare la qualità della vita nel territorio: viabilità, strutture sportive, interventi agli edifici scolastici, trasporti, sicurezza, servizi a famiglie e anziani sono stati i principali ambiti. Grazie al lavoro sinergico con i nostri uffici abbiamo reperito finanziamenti da destinare a tutte le nostre frazioni, basti pensare che ad oggi abbiamo investito oltre 12 milioni di euro in opere pubbliche. Un nostro punto di orgoglio è soprattutto il costante dialogo con i cittadini attraverso un percorso di partecipazione indispensabile per il benessere della comunità. Mi ricandido perché c’è ancora molto da fare, alcuni progetti sono ancora da completare e posso contare su una squadra che ha dimostrato di essere preparata, competente e dotata di grande volontà. 2) Ci presentiamo a queste elezioni con un programma ricco e solido, che segue il principio di continuità in un’ottica di sviluppo sostenibile, in grado di migliorare la vita delle persone e delle future generazioni. Proseguiremo con la messa in sicurezza della viabilità: dopo le rotonde del ponte tronco e le rotatorie all’ingresso di San Pietro e Moirago realizzeremo quelle per l’accesso alla frazione di Badile. Daremo vita alla nuova scuola media, incrementeremo ulteriormente il trasporto pubblico e svilupperemo nuovi percorsi di piste ciclabili. 3) Le due liste che si propongono come alternativa a Noi Cittadini si sono formate entrambe due mesi prima delle elezioni. Una è dichiaratamente di centrodestra, ha un programma in linea generale nelle aspettative degli elettori dei suoi partiti di riferimento ma molto poco fattibile. La seconda è una lista civica come la nostra, formatasi spontaneamente da un gruppo di cittadini alcuni dei quali sostenitori delle liste all’opposizione negli ultimi 5 anni, in particolare il candidato sindaco. La nostra impressione è che abbiano un forte desiderio di partecipare alla vita del Comune ma che pensino che per farlo sia necessario screditare l’amministrazione uscente".