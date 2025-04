Vivere in via Poliziano: "Zona tranquilla e sicura ma i negozi sono spariti"

Milano – Un viale alberato tra corso Sempione e piazza Gerusalemme, il cui parterre centrale è in pratica un grande e disordinato parcheggio. È via Poliziano, nel cuore della Bullona, storico quartiere popolare ora molto più patinato. Con la “classica“ invasione di locali e agenzie immobiliari e la conseguente impennata dei valori immobiliari anche in seguito all’apertura dieci anni fa della fermata Gerusalemme della metro 5.

"Sono nata in via Piero della Francesca - racconta la fotografa Sabrina Ghini, dello studio Immagini - Quindi l’ho vista trasformarsi nel tempo, con una diminuzione sostanziale dei negozi, a favore di altre attività meno attrattive. Una volta c’era il negozio di abbigliamento, scarpe, giocattoli, casalinghi, adesso ci sono soprattutto agenzie immobiliari, locali, agenzie di servizi. Il negozio al dettaglio sta letteralmente sparendo". Per il resto "è una zona molto tranquilla. Si può girare anche di sera tardi senza patemi. Il vero problema sono i parcheggi, un guai storico della zona, accresciuto di sera per la presenza di tanti locali in tutto il quartiere".