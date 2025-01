Vittime del nazismo: calendario di iniziative. Scuole in primo piano

Ancora una volta, San Giuliano celebra la Giornata della Memoria, in ricordo delle vittime del nazismo, con un ampio calendario di eventi e il coinvolgimento delle scuole cittadine. Si comincia sabato alle 17 allo SpazioCultura di piazza Vittoria, con lo spettacolo teatrale "Album di fotografie", che ricostruisce la storia di una famiglia ebrea a partire da vecchie foto. Lunedì alle 11, l’atrio del Municipio ospiterà "Pietre d’inciampo: le strade della memoria", una performance a cura degli studenti del comprensivo Fermi e del liceo Primo Levi; nel pomeriggio, alle 16.30 allo SpazioCultura, i ragazzi del Levi racconteranno "Le pietre di inciampo di San Giuliano" e, a seguire, si esibiranno in uno spettacolo teatrale liberamente tratto da "Il Visitatore" di Eric Schmitt. Sempre lo SpazioCultura farà da cornice, il 4 febbraio alle 19.30, alla "Costruzione della Memoria", esibizione a cura della scuola serale Piero della Francesca.

"Viviamo in un momento storico segnato da guerre e violenza, per cui occorre, ancora più intensamente, tenere viva la memoria su quei fatti storici, che ci ricordano a cosa possono portare la crudeltà e la discriminazione umana", osserva l’assessora alla Cultura e agli eventi, Nicole Marnini. "Come di consueto - aggiunge l’assessora all’Educazione Maria Grazia Ravara - in questa dolorosa ricorrenza, sentiamo il dovere di coinvolgere le future generazioni".A.Z.