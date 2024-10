Vito, 60 anni dietro il bancone: "Ora cerco un erede per il mio bar"

Una vita dietro al bancone, e ora la meritata pensione. "Cerco un erede disponibile a portare avanti l’attività". Vito Masiello, 77 anni, proprietario del bar Darwin di San Giuliano che gestisce dal 1999 insieme alla moglie Francesca Busso, è ormai prossimo a tirare i remi in barca. A fine anno il locale di via Cavour abbasserà per sempre la saracinesca, se non si troverà qualcuno disposto a subentrare. Intanto, sono numerosi i ricordi che si affastellano nella mente del 77enne che, nato in Basilicata e trapiantato nel Nord Italia da ragazzino, ha iniziato a lavorare a soli 13 anni, facendo il garzone al bar Basso di Milano. "Effettuavo le consegne in bicicletta, reggendo con una mano il manubrio e con l’altra il vassoio - ricorda - . Successivamente, a San Giuliano ho gestito il bar della Cooperativa del Popolo, in via Trieste, poi ho aperto la prima pizzeria della città, La Capannina da Vito. I clienti di certo non mancavano: la domenica si sfornavano fino a 900 pizze tra pranzo e cena. Mi è sempre piaciuto fare questo lavoro, il contatto con la gente è appagante". A Milano Masiello ha condotto per anni il prestigioso bar Le Tre Marie di piazza Cordusio: "Anche attori e cantanti lo frequentavano. Pagavo una guardia per stare all’ingresso e allontanare i paparazzi". Le foto che custodisce gelosamente, alcune in bianco e nero, suggellano i momenti salienti della sua carriera: intento a preparare i cocktail, o davanti al forno delle pizze. Sempre col sorriso.

Venticinque anni fa l’avvio di una nuova avventura, quella del Darwin appunto. Un locale curato ed elegante, situato in una posizione strategica per la vicinanza di scuole, palestre e un distretto sanitario. Dietro al bancone c’è sempre lui, Vito, che si diverte a decorare i cappuccini con tanti cuori di latte e a ideare fantasiose composizioni di frutta per gli aperitivi. "Ho anche inventato una macchina che produce del ghiaccio colorato - dice -. Sono uno sperimentatore, quello che so fare l’ho imparato da solo. Spero di poter trasmettere a qualcuno questo patrimonio".