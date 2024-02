I pm ai giudici:: "Visibilia sia commissariata"

La Procura torna a chiedere che Visibilia Editore, società del gruppo fondato dal ministro del Turismo Daniela Santanché (nella foto), venga commissariata. Il procuratore aggiunto Laura Pedio e il pm Maria Giuseppina Gravina hanno insistito con la richiesta al Tribunale civile di “amministrazione giudiziaria”, in quanto vi sarebbe "un rilevante conflitto di interessi" nel tentativo di salvare dal fallimento Visibilia Editore spa tramite l’aumento di capitale da un milione di euro che è stato proposto da Visibilia Editrice, con la possibile iniezione di 600mila euro da parte di Visibilia Concessionaria, altra società del gruppo. La richiesta della Procura è stata avanzata nel corso dell’udienza che vede al centro una causa intentata da un gruppo di soci di minoranza, assistiti dal legale Antonio Piantadosi, su presunte irregolarità nella gestione. I piccoli azionisti hanno ribadito la richiesta di commissariamento della spa, mentre gli avvocati degli amministratori hanno chiesto l’archiviazione del procedimento o una sospensione. I giudici si sono riservati di decidere. In memorie scritte, i piccoli azionisti hanno sottolineato che da "oltre un anno e mezzo", Visibilia Editore sta continuando a operare "in totale continuità con la precedente governance" e con un "assoluto disordine di gestione" bilanci che riportano "una situazione assolutamente non congrua e coerente con la realtà contabile e finanziaria della società", la quale "continua a gravitare verosimilmente nell’orbita del vecchio gruppo" che era guidato dalla senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché. Il rischio di commissariamento potrebbe derivare anche dagli esiti dell’ispezione sulla società. Dalla relazione redatta dalla commercialista Daniela Ortelli sono emerse irregolarità nell’ultimo bilancio.Federica Zaniboni