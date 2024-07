Violenza sessuale in ostello, abusi su una turista finlandese di 18 anni: arrestato un coetaneo italiano

Milano, 12 luglio 2024 – La conoscenza in ostello. Poi l'aggressione con palpeggiamenti ripetuti. La richiesta di aiuto e le manette. La sequenza è andata in scena nella notte tra l'11 e il 12 luglio in una struttura ricettiva di viale Rimembranze di Lambrate: un diciottenne italiano è stato arrestato per violenza sessuale dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, d'intesa con il pm di turno Carlo Scalas che ha già chiesto al gip la convalida del provvedimento e la misura cautelare del carcere.

In ostello

Stando alle prime informazioni, la vittima è una diciottenne finlandese, in vacanza a Milano con due amici. La ragazza avrebbe conosciuto il coetaneo nelle ore immediatamente precedenti al raid all'interno dell'ostello in cui entrambi soggiornavano. Nel corso della notte, il giovane si sarebbe avvicinato al letto dove la ragazza stava dormendo e l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime. La diciottenne è riuscita in qualche modo a richiamare l'attenzione degli amici, che l'hanno subito soccorsa.

La chiamata al 112

Attorno alle 4, è partita la chiamata al 112: la ragazza è stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasportata al centro antiviolenza della Mangiagalli per essere sottoposta agli esami del caso e per avviare il percorso di sostegno psicologico con gli specialisti del centro clinico. Sulla base della sua testimonianza, i poliziotti hanno bloccato il diciottenne, poi arrestato e portato a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida. Gli accertamenti sull'episodio sono ancora in corso.