Violenza sessuale su minori, chiesti 9 anni per l'ex conduttore radiofonico Andrea Piscina

Milano, 19 dicembre 2024 - Nove anni di carcere sono stati chiesti oggi per l'ex conduttore radiofonico Andrea Piscina, 25 anni, arrestato il 13 giugno scorso per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori adescati, stando alle indagini, sui social, presentandosi con falsi nomi come "Alessia", "Anna" e "Sara".

La proposta di condanna è stata avanzata dal pm Giovanni Tarzia durante il processo con rito abbreviato che si è discusso stamane davanti al gup Roberto Crepaldi. A breve è attesa la sentenza. Andrea Piscina, che era pure allenatore in una polisportiva ed è fratello del consigliere comunale milanese della Lega Samuele Piscina (totalmente estraneo all'inchiesta), nella scorsa udienza, alla presenza del suo legale, Valentina Di Maro, ha ammesso le violenze sui minorenni. Nel corso delle indagini, sul suo cellulare erano state trovate oltre mille immagini riconducibili a bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni. A dare il via all'inchiesta era stata una denuncia presentata nell'estate 2023 dalla madre di un ragazzino che frequentava la polisportiva