Violenza e suicidio in ospedale, ai domiciliari il magazziniere accusato di abusi sulla 21enne morta a Vizzolo

Va agli arresti domiciliari il magazziniere 28enne fermato due giorni fa per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una 21enne che aveva raccontato di essere stata abusata mentre era su una barella in uno degli ambulatori del pronto soccorso. Dopo la denuncia e la visita alla Mangiagalli, la giovane era stata riaccompagnata all’ospedale di Vizzolo con prognosi di 20 giorni per essere ricoverata nel reparto di Ginecologia, al quarto piano. Ed è da qui che, poco dopo il ricovero, la 21enne si è lanciata da una finestra.

La decisione sulla misura cautelare è stata presa oggi dal gip Francesco Salerno. Ad ora non sono stati contestati all'uomo né la morte in conseguenza di altro reato, né l'istigazione al suicidio della ragazza. Il giovane, un italiano nato in Ucraina, incensurato e di professione magazziniere, era arrivato in ospedale completamente ubriaco, accompagnato da alcuni amici. Nell’interrogatorio davanti al Gip, il 28enne ha sostenuto che il rapporto era consenziente ma, come emerso, in passato l’uomo avrebbe subìto un intervento chirurgico che gli provocherebbe vuoti di memoria.

Mentre proseguono le indagini per accertare l’accaduto, anche con la visione delle riprese delle telecamere interne, oggi all’ospedale di Vizzolo Predabissi sono arrivati gli ispettori della Regione per capire come sia potuta verificarsi una doppia tragedia nel giro di poche ore e quante operatori sanitari fossero in turno la notte in cui è avvenuta la violenza e il giorno seguente.