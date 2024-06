Vintage Roots Festival. Il popolo rockabilly pronto a scendere in pista

I motori sono roventi, la febbre altissima, il popolo anni ‘50 pronto a scendere in piazza: tutto pronto per la prima smart edition melzese del Vintage Roots Festival, quest’anno al suo debutto nel borgo Trivulzio, nell’ambito della rassegna Melzo Estate. L’appuntamento è da domani, 28, a partire dalle 18, sino a domenica sera.

La location, quella del centro storico melzese, già pronto a ospitare la calata dei tanti appassionati amici della storica kermesse. Il programma della nuova edizione del Vintage era stato presentato, qualche giorno fa, a Melzo dal Comune e da Davide Dado Bianchi, il patron, ideatore e organizzatore dell’evento. Fra piazza della Repubblica, piazza Vittorio Emanuele, vie centrali e location extra ci sarà tutto: il palco per i concerti swing e rock’n’roll, corsi di ballo, l’amatissimo Vintage Roots Market, il car contest, spazi food and beverage, beauty e barber corner, after party e molto altro ancora.

Già in elenco i grandi nomi del panorama italiano e internazionale che si esibiranno sul palco in scatenate session di rockabilly, rock and roll, country e blues, honky tonk e swing. Qualche nome in anteprima: Debby Lou and the Nite cats, Marco J and the Jaywalkers, Glenn Doran e Pat Reyford e The Good Fellas, The western bound combo, The Groovy Four, Sylvia Sand and the Burning Flames, Wudu Men, The GooseBumps. Con loro una line up di dj riempipista di festival e club rockabilly e fifties di tutta Italia ed Europa. Programma e dettagli sull’evento, sulle star in cartellone, sui principali appuntamenti musicali, sugli open stage di ballo e sugli imperdibili show time corrono sulla pagina del festival e già chiamano a raccolta visitatori da tutta la zona e non soltanto.

La rassegna ha scelto il trasferimento a Melzo dopo dieci edizioni di successo nella vicina Inzago. "Abbiamo avuto supporto e collaborazione, sin qui tutto bene - così alla presentazione Dado Bianchi - ora aspettiamo i nostri tantissimi amici, sarà una grande edizione". Il Vintage Festival è l’evento centralissimo fra le attività dell’Associazione culturale Vintage Roots, che raduna tanti appassionati di musica e costume anni 30, 40 e 50 e che tutto l’anno, fra corsi, eventi musicali, workshop e trasferte, contribuisce a diffondere il fascino delle atmosfere roots Usa in tutta la zona e fuori regione.