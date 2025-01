Vince Piero Lotito con “Di freccia e di gelo“. Sulla storia di Ötzi

È Piero Lotito, con il romanzo “Di freccia e di gelo“ (Mondadori), il vincitore del Premio dei Lettori Lucca Roma edizione 2023/2024, la prestigiosa manifestazione letteraria fondata nel 1988 dalla scrittrice Francesca Duranti e organizzata dalla Società Lucchese dei Lettori. La consegna si è tenuta nella cinquecentesca Villa Rossi (Gattaiola, Lucca) alla presenza di appassionati e personaggi del mondo letterario. Il romanzo di Piero Lotito, giornalista de Il Giorno, "è emozionante, coinvolgente, in cui immaginazione e storia si fondono aprendo una finestra nuova sul mondo preistorico", si legge in una nota del Premio dei lettori.

L’idea nasce dal ritrovamento, effettivamente avvenuto nel 1991 in Alto Adige, del corpo ben conservato di un uomo rimasto intrappolato nel ghiacciaio del Similaun 5.300 anni fa. L’autore immagina che l’uomo del Neolitico, conosciuto col nome di Ötzi e attualmente visibile al Museo archeologico dell’Alto Adige a Bolzano, racconti in prima persona la propria storia. Rispettando ogni risultato scientifico delle ricerche su Õtzi, Lotito fornisce nel suo romanzo risposte coerenti e verosimili sui misteri e gli interrogativi tuttora in sospeso che riguardano “l’Uomo del Similaun”, in un quadro antropologico che racconta abitudini, rivalità, amori, amicizia, vendette: gli impulsi e le tensioni dell’uomo di sempre.