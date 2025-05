Vimodrone, gruppo sportivo dell’oratorio

Il gruppo G.S.O. è stato fondato il 15 luglio 1978 dagli oratori Paolo VI e Dio Trinità d’Amore ed è un’associazione senza scopo di lucro. Allenatori e dirigenti sono volontari e non ricevono alcun compenso: fanno questo “lavoro” per passione e amore per lo sport e per le ragazze e i ragazzi. Sono comunque persone competenti che hanno giocato a loro volta come professionisti negli sport che insegnano. Le discipline sportive sono due: pallavolo e calcio.

Per ogni disciplina ci sono diverse categorie che vanno dai bambini di 5 anni, “mini volley” e “primi calci”, alle categorie di ragazzi e ragazze di 16 anni, “Under 17” e “Allievi”. Ci sono anche delle squadre miste di persone adulte di varie età. Insomma, qui tutti si possono mettere in gioco!

Quando è stato fondato, esisteva una terza disciplina: il basket. Per mancanza di iscrizioni e di spazi appositi, purtroppo, è stata tolta.

Nonostante siano squadre dell’oratorio, alcune categorie hanno raggiunto grandi traguardi vincendo trofei provinciali e regionali. Gli allenamenti vengono svolti durante la settimana nelle palestre delle scuole di Vimodrone, per la pallavolo, e nei campi degli oratori per il calcio. In estate anche la pallavolo si trasferisce nei campi all’aperto. Nei weekend ci si sfida con le altre squadre.

Oltre agli allenamenti, ogni anno viene organizzato un fantastico ritiro sportivo, dove ci si diverte tra allenamenti, giochi, lunghe camminate e tanti scherzi agli allenatori.

Inoltre, durante il periodo estivo, vengono organizzati dai mister e dai coach tornei e partite amichevoli tra le varie squadre delle zone vicine. Sono giornate faticose ma divertenti, alle quali partecipano anche genitori, fratelli e sorelle. Sono delle bellissime occasioni per stare tutti insieme in compagnia e conoscere nuove persone.

Il G.S.O. non si sposta solo vicino a casa: nel 2022 ha concretizzato il gemellaggio con l’oratorio Kirikù, che si trova presso la Missione delle Suore Pastorelle di Pemba, in Mozambico.

Varie iniziative del G.S.O. sono servite per inviare delle donazioni ai ragazzi e alle ragazze dell’oratorio di Kirikù; sono state donate anche delle divise. Tutto questo ha creato un bel rapporto di amicizia a distanza!

Il 15 luglio 2018 il G.S.O Vimodrone ha festeggiato il 40° anniversario di attività: un grande traguardo per un’associazione gestita da volontari. E l’impegno non si è fermato lì: il G.S.O. continua ogni anno a rinnovarsi, aprendo le porte a nuovi giovani e rafforzando lo spirito di comunità.

Attraverso lo sport, il gruppo promuove valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e l’inclusione. Ogni partita è una lezione, ogni allenamento un’occasione per crescere, ogni sorriso un traguardo raggiunto. La storia del G.S.O. è fatta di persone, di sogni condivisi, di vittorie sul campo ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. E il futuro? È tutto da scrivere, insieme.