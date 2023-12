Aveva sfregiato con un cutter la rivale in amore: Miryam Viglianisi affidata ai lavori sociali

Vimodrone (Milano), 12 Dicembre 2023 - Ha ottenuto la messa alla prova per l'accusa di evasione la 22enne di Vimodrone, Miryam Viglianisi, che avrebbe aggredito e sfregiato con un cutter la rivale in amore perchè non accettava la nuova relazione del suo ex compagno, col quale ha avuto un figlio. L’episodio risale a luglio ma la ragazza è stata arrestata dai carabinieri lo scorso novembre dopo essere stata sorpresa a violare, per la seconda volta in pochi mesi, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Questa mattina si è tenuto al Tribunale di Monza il proseguimento del processo per direttissima per evasione, dove la 22enne ha chiesto di venire ammessa alla messa alla prova, che prevede l'affidamento a lavori di pubblica utilità per estinguere il reato.

Il giudice ha rinviato a marzo per attendere che il progetto di messa alla prova diventi concreto con l’indicazione dell’Ente dove prestare servizio gratuito. Intanto per lo sfregio alla giovane è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con applicazione del braccialetto elettronico. Quando nel luglio scorso, dopo aver chiesto un incontro chiarificatore alla nuova compagna del suo ex, la 22enne l'ha picchiata e poi le ha sfregiato gambe e volto con un cutter, per Miryam Viglianisi, dopo la denuncia dalla ferita, erano stati disposti gli arresti domiciliari. Ma ha violato il dispositivo una prima volta, rendendo necessaria l’applicazione del braccialetto elettronico. Domenica 12 novembre era stata di nuovo sorpresa fuori da casa, nel Milanese e arrestata.