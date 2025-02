Villa Forno, fotovoltaico. La Giunta ha detto "sì" 325mila euro di interventi

Approvato il progetto di fattibilità per il nuovo impianto fotovoltaico di Villa Forno. La Giunta ha dato parere positivo al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nuovo, necessario come fonte di energia alternativa, per l’illuminazione e il riscaldamento e raffrescamento di Villa di Breme Gualdoni Forno. L’impianto, dato il vincolo di tutela esistente sull’immobile storico, sarà posizionato sulla copertura della scuola Morandi di via Cadorna 20, che a tal scopo, sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria su circa 600 mq di “tetto” del corpo principale, necessari e propedeutici all’installazione dell’impianto a servizio di Villa Forno. L’Amministrazione ha esaminato la relazione del progettista incaricato per le valutazioni e ha dato il suo ok per procedere con l’intervento da 325mila euro, finanziati con fondi Pnrr per 311mila 109,56 euro a cui si aggiungono le spese tecniche da 13mila 890,44 euro già impegnate nel bilancio 2025. L’intervento consentirà di realizzare la ristrutturazione del Centro per l’impiego attualmente in via Gorki e che si trasferirà nella location di via Martinelli 23.