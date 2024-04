Villa Burba come una crisalide: "Riapre per spiccare il volo"

L’immagine e il termine scelto è quello della "crisalide", evoca l’idea della potenzialità e della trasformazione. La farfalla esce da un involucro e nasce a vita piena esprimendo tutta la sua bellezza. Così è Villa Burba, la storica dimora di corso Europa, che dopo i lavori di restauro dell’anno scorso, è "uno spazio culturale in evoluzione" e da aprile a giugno ospita tanti eventi. "Dopo i lavori di restauro parte il rilancio di Villa Burba come spazio culturale - dichiara l’assessora alla Cultura Valentina Giro -. Il calendario di Crisalidi nasce insieme ad alcune associazioni che hanno risposto ad una call promossa nel 2023 per elaborare nuove progettualità intorno alla villa. Obiettivo è proporre attività culturali che valorizzino il patrimonio storico artistico del complesso seicentesco in modo nuovo e originale. La festa di primavera di domenica 21 aprile apre il progetto, seguiranno altri eventi destinati soprattutto a famiglie e bambini per conoscere meglio il patrimonio materiale e immateriale della Villa. Crisalidi fa riferimento anche all’attività praticata in Burba fino a qualche decennio fa, la bachicoltura per la produzione della seta. Un laboratorio sarà dedicato proprio a questo. La Burba riapre per spiccare il volo, trovare la sua identità di bene culturale".

Il primo appuntamento di "Crisalidi - Spazi culturali in evoluzione" è questa sera nella Sala Camino con una tappa di "Concertica - parole e musica in salotto". Tema della serata Gender gap - il divario di genere in musica", si terrà un concerto e la presentazione del libro Femita vol.2 di Laura Pescatori. Sabato 20 alle ore 16 è prevista la presentazione del libro "Gli organi del Santuario di Rho. Storia, arte e restauro" a cura di Paola Barbara Conti e Stefano Lavazza. Domenica 21 aprile la Festa di Primavera dalle 15 con laboratori per bambini, caccia al tesoro, letture, teatro, il mercatino del libro, mostre e merenda per tutti con distribuzione di tortelli e uova sode. Il programma Crisalidi proseguirà nel mese di maggio. Tra gli eventi il 19 maggio nella sala Filatoio il primo appuntamento con l’associazione Passi e Crinali il Laboratorio di scoperta dei bachi da seta e della loro storia legata a Villa Burba.