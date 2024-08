Villa Arconati a Dallas raccontata nella mostra di Riccardo Rossati

Dopo San Francisco, Villa Arconati incanta anche Dallas. È qui, all’interno di Verona by Palladium, che nei giorni scorsi è arrivata la mostra di Riccardo Rossati “Villa Arconati e mondi immaginari”. Il pittore visionario con le sue opere intreccia due temi altrettanto coinvolgenti: l’incantevole Villa Arconati di Castellazzo di Bollate e una serie di fantastiche opere d’arte che trasportano i visitatori in luoghi surreali e fantastici. I dipinti di Rossati che ritraggono diversi particolari del Palazzo e dei Giardini di Villa Arconati, offrono uno sguardo ipnotizzante dell’artista, la sua visione e la sua esperienza emozionale. La mostra è stata originariamente esposta nel Museo di Villa Arconati nel 2021, è stata presentata al suo debutto negli Stati Uniti all’Italian American Museum of Art di San Francisco a novembre del 2023 e ora è alla sua terza tappa a Dallas. In tutte le occasioni il successo di pubblico è stato straordinario. L’artista, che ha una formazione classica nel Rinascimento italiano e nell’Espressionismo moderno, espone opere anche in Tunisia, a Roma, Parigi e Amsterdam.

Ro.Ramp.