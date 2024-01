Vignate, esplosione e incendio sulla vecchia Cassanese: due operai feriti

Vignate – Un “fragoroso” incidente sul lavoro è avvenuto venerdì mattina, attorno alle 11.20 a Vignate, in sulla vecchia Cassanese, dopo l’uscita per il centro commerciale Acquario, nella zona industriale della cittadina della Martesana. Una squadra di tecnici stava eseguendo alcuni lavori lungo la strada quando si è verificata un’esplosione con conseguente incendio: secondo una prima ricostruzione, una tubatura del gas sarebbe stata squarciata probabilmente dalla pala meccanica di una ruspa, provocando la violenta deflagrazione. Due operai sono rimasti feriti, in modo non grave, e portati in ospedale. Sul posto carabinieri, soccorritori e addetti dell’azienda che gestisce la distribuzione del gas, il cui passaggio in quel punto è stato interrotto per evitare dispersioni. La circolazione del traffico sull’arteria sempre molto trafficata è stata bloccata per permettere soccorsi e rilievi.