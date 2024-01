Incidente sull’A1 direzione Milano: muore un 35enne. Traffico in tilt tra Casalpusterlengo e Lodi, le strade alternative

Borghetto Lodigiano (Lodi) – Un tragico incidente sull’autostrada del Sole all’altezza del km 31, vicino a Borghetto Lodigiano, ha causato una vittima e lunghissime code in direzione nord. È successo questa mattina intorno alle 10: coinvolti due mezzi pesanti che si sono tampoinati più un furgone. Pesantissimo il bilancio: un 35enne, passeggero del furgone, è deceduto sul colpo, la cabina distrutta. Ferito anche un 54enne, autista dello stesso furgone: ha un trauma cranico, al bacino e alla gamba. È stato portato in codice giallo all’ospedale di Cremona.

Sul posto ATS Novate, vigili del fuoco di Lodi, un’ambulanza e l’elisoccorso. Presente anche il soccorso stradale Mura car.

A peggiorare la situazione anche un altro incidente, al kim 33+200 con una Fiat 500 che si è ribaltata una 500.

La coda che si è creata in autostrada

La situazione del traffico

Difficile la situazione del traffico dal km 33.2 tra Casalpusterlengo e Lodi. Oltre sei chilometri di coda con tendenza all'aumento. Il traffico defluisce su una corsia. Per chi è diretto a Milano consigliamo di uscire a Casalpusterlengo e rientrare in autostrada a Lodi dopo aver aver percorso la Strada statale 9 Emilia. Per le lunghe percorrenze, con provenienza Bologna, consigliamo di seguire indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Piacenza e successivamente per A4 Torino-Trieste verso Milano. In alternativa, per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso Milano, da Modena, prendere la A22 del Brennero, in direzione di Verona e successivamente seguire le indicazioni per Milano. In direzione Bologna, si registrano 2 km di coda, tra Lodi e Casalpusterlengo, per curiosi. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

Notizia in aggiornamento