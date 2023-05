I Vigili del Fuoco di Milano in Emilia Romagna per i primi soccorsi sui danni da maltempo

Milano – Sono partiti dal comando di Milano, attorno alle 6 di questa mattina, due mezzi dei Vigili del Fuoco con a bordo 7 vigili del fuoco della colonna mobile per prestare aiuto dopo l'alluvione che sta interessando la Regione Emilia Romagna e in particolare le province di Bologna, Forlì, Modena e Ravenna. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in numerosi interventi con esondazione di torrenti e canali irrigui, smottamenti, allagamenti diffusi e danni dovuti all'acqua.

È stata una vera e propria emergenza maltempo in Emilia Romagna: le forti piogge hanno fatto esondare il fiume Lamone, che ha superato la terza soglia di allerta e rotto un argine a Boncellino, provocando allagamenti nel Ravennate e in particolare nell'area tra Faenza e Bagnacavallo dove sono in corso evacuazioni. Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco: abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti.

A Villanova sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Secondo quanto riferito dagli esperti di 3Bmeteo, a Ovest anche il Senio è oltre la terza soglia di allerta, così come il Santerno a Massa Lombarda, il Sillaro a Sesto Imolese, l'Idice a Castenaso, il Tiepido a Fossalta (Modena est). Al momento le piogge sono concentrate tra le zone di Parma e Bologna, ma nella notte gli accumuli pluviometrici hanno superato i 30mm sulle zone appenniniche tra Bolognese e Forlivese.

Eventi che si sommano a quelli ingenti di ieri che avevano localmente superato i 130mm. Sono state anche inviate sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana.