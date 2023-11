Vigili a mollo e il Csa attacca:: "Senza stivali anti pioggia"

Un’ottantina di pattuglie schierate agli incroci. Con vari compiti: bloccare il traffico per evitare che gli automobilisti si infilassero nelle strade allagate; reindirizzare la circolazione verso le arterie libere da acqua e fango; aiutare i cittadini in difficoltà. Super lavoro anche per i ghisa ieri, anche se la giornata si è chiusa con una nota polemica. Quella che il segretario provinciale del Csa Orfeo Mastantuono ha inserito in una lettera inviata al sindaco Giuseppe Sala, all’assessore Marco Granelli e al comandante Marco Ciacci. Titolo: "Mancata dotazione stivali antipioggia". "Con la presente – l’incipit – evidenziamo ancora una volta la cattiva gestione della dotazione vestiaria per gli agenti del Corpo della polizia locale. Molti agenti sono stati comandanti in servizi viabilistici in arterie stradali completamente inondate d’acqua con i normali scarponcini, perché agli stessi non sono mai stati forniti gli stivali anti pioggia".

E ancora: "Attendiamo ormai da anni che questa indecorosa gestione finisca al più presto e nel frattempo chiediamo che gli agenti e gli ufficiali a oggi sprovvisti dei fondamentali capi d’abbigliamento, tra questi gli stivali anti pioggia, vengano prontamente equipaggiati". In caso contrario, chiosa Mastantuono, chi ne resterà sprovvisto "non dovrà essere impiegato in servizi emergenziali, quali l’esondazione del Seveso".

