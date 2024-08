“C’è qualcuno in casa”, furto sventato dal vicino-sentinella: i ladri si tuffano dal balcone e si rompono gambe e bacino

Ancora una banda di ladri d'appartamento georgiani in azione. Ieri sera, in tre hanno provato a razziare la casa di un milanese fuori città per le vacanze ma non hanno fatto i conti con un vicino-sentinella che ha chiamato la polizia. All'arrivo delle Volanti, due banditi si sono lanciati dal balcone per sfuggire alla polizia ma sono finiti in ospedale. Il terzo è stato arrestato.

L'alloggio colpito è al quarto piano di un condominio di via Romolo Gessi, a due passi da via Washington e viale Misurata. La segnalazione è arrivata al 112 alle 22.30: "Ci sono delle sagome sospette, dietro la tenda di una finestra del mio vicino che è fuori città".

Polizia e ambulanza sono arrivate alla palazzina di via Romolo Gessi: i soccorritori hanno portato via i ladri che si sono tuffati dal balcone per provare la fuga

Immediato l'intervento di due Volanti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura: nell'alloggio, i poliziotti hanno trovato un georgiano di 42 anni mentre un complice di 36 ha tentato la fuga saltando dal balcone. Gli è andata male, perché non è più riuscito a muoversi ed è stato soccorso in codice giallo al Fatebenefratelli per il bacino fratturato.

Non è andata meglio all'altro, di 40 anni, che nello stesso momento si è calato dal balcone ma è caduto all'altezza del primo piano fratturandosi le gambe. Anche lui è finito all'ospedale, in codice giallo al San Carlo, con le gambe rotte. I due sono ora piantonati nei rispettivi nosocomi.

Il quarantaduenne invece, l'unico rimasto in casa, è stato subito portato a San Vittore per furto in appartamento e ora è in attesa di convalida.