Milano, raffica di furti e scippi nella notte: 12 arresti in diverse zone della città

Milano, 7 agosto 2024 – Dodici persone sono state arrestate nelle ultime 24 ore dalla polizia di Stato a Milano per reati predatori. Con i turisti in giro per la città e le case lasciate vuote da chi è partito per le ferie, infatti, l'estate è una stagione particolarmente densa di furti e rapine. Da qui l'impegno della Questura milanese a intensificare i servizi di prevenzione e contrasto in giro per la città, dai negozi alle fermate dei mezzi pubblici. Proprio alla pensilina del tram in piazza 24 Maggio, alle 2 di stanotte, sono stati arrestati un 34enne e un 22enne marocchini, che poco prima – sotto gli occhi degli agenti della Volante – avevano strappato una catenina dal collo di un giovane che era in attesa alla fermata. Un 32enne è stato invece arrestato per un tentato furto in un esercizio commerciale, in cui era entrato all'ora di pranzo, approfittando del fatto che ci fossero poche persone all'interno. Con una scatola di scarpe in cartone, schermata all'interno, era riuscito a rubare merce per un valore di 200 euro.

Topi d’appartamento nella rete

Nella notte, in via Tobagi, tre ladri georgiani sono stati sorpresi mentre rubavano in un appartamento, lasciato vuoto dai proprietari fuori città per le vacanze. È stato un vicino di casa a dare l'allarme, dopo aver sentito rumori sospetti. Quando gli agenti sono entrati, i tre armati di diversi attrezzi da scasso stavano ancora rovistando tra gli effetti personali del proprietario di casa. Un altro arresto è avvenuto nella notte in via Benedetto Marcello, per tentata rapina ai danni di una 40enne, a cui era stata sottratta la borsa: in manette un 36enne della Tanzania che, prima d’essere bloccato dagli agenti della Volante, era stato affrontato da un amico della donna che aveva cercato d’impedire il furto.

Infine, sempre nella zona della Stazione Centrale, gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia ieri sera verso le 22.40 hanno arrestato un 35enne e un 34enne marocchini, che sono entrati in un mini market di via Vitruvio, hanno prelevato bottiglie di superalcolici e sono usciti senza pagare. Di fronte alle rimostranze del titolare, lo hanno minacciato, chiedendo di consegnare loro l'incasso. Poi sono fuggiti, ma sono stati bloccati e arrestati dai poliziotti.