Viale Bodio, apre il condominio sociale. Una casa per 30 persone fragili

Ha spalancato i battenti ieri in viale Luigi Bodio 16, tra viale Jenner e la Bovisa, il primo “condominio sociale multitarget“ dedicato cioè a diverse tipologie di inquilini fragili, di Fondazione Progetto Arca. In questo nuovo progetto di Housing sociale abiteranno persone in situazione di povertà ed emergenza abitativa, italiane e straniere; donne sole con bambini, famiglie numerose con minori e anziani, singoli, persone senza dimora. A disposizione ci sono 10 appartamenti (6 bilocali e 4 trilocali) su 3 piani e interamente arredati, per l’accoglienza abitativa temporanea (la durata media è di 18 mesi, rinnovabili) per 30 persone, che di volta in volta verranno segnalate dai servizi sociali o da partner sul territorio. L’obiettivo è contribuire all’autonomia abitativa e inclusione socioeconomica. La palazzina, di proprietà di Progetto Arca, è stata al centro di un’importante ristrutturazione e allestimento nel corso dell’ultimo anno, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, JTI Italia, Compagnia di Sant’Orsola Figlie di Sant’Angela Merici, Fondazione Laps, Maison du Monde. Tutto completato da uno spazio polifunzionale, al piano terra di fianco al Market solidale già attivo da un anno. M.V.