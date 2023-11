Viaggiava in Porsche finisce ai domiciliari

Viaggiava a bordo di una Porsche GT2 un 50enne italiano, che è stato beccato dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Nell’auto è stata trovata una pipa per il consumo di sostanze stupefacenti. Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati 200 grammi di metamfetamina. Per il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in seguito alla convalida dell’arresto.