Milano, quattro viaggiatori colpiti da malore in metrò: rallentamenti e ritardi sulle linee M3, M2 e M5

Milano, 22 gennaio 2025 – Lunghe attese, questa mattina, a Milano, per i passeggeri della metropolitana M2 ed M3 con Atm che, a causa di interventi di soccorso per malore, hanno dovuto interrompere alcune corse di treni in pieno orario di punta. Sulle banchine, alle 8 del mattino, si sono accumulate molte persone, ma alla fine la circolazione è ripresa anche se al momento Atm segnala, sul suo sito, ancora rallentamenti sulle due linee e alcuni minuti di ritardo.

Le linee interessate

Il caso che ha creato più problemi si è verificato alle 8.20 nella banchina della M3 nella stazione di Duomo, in direzione di San Donato. Un uomo di 27 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Intorno alle 6.10 il 118 era intervenuto anche nella stazione di Lanza sulla M2, per un malore a una donna di 57 anni, mentre si trovava su un treno in direzione Abbiategrasso. E anche alle 8.20 sulla banchina M5 Zara in direzione San Siro e alle 8.26 a M1 Bisceglie per un uomo di 53 anni. I casi di intervento in banchina sono all'ordine del giorno per Areu: più complessi naturalmente quelli in cui il paziente è in viaggio su un convoglio.

A inizio dicembre

Il 3 dicembre scorso, milanesi e pendolari dell’hinterland avevano vissuto un’altra mattinata di passione sulla linea rossa della metropolitana, poco prima delle 8, a causa del drammatico suicidio di un ragazzo di 14 anni nella stazione di Loreto. Inevitabili e molto pesanti i disagi per le centinaia di migliaia di pendolari.