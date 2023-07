Assago, folle viaggio contromano in autostrada a tutta velocità: il video virale

Un automobilista è stato filmato mentre percorreva contromano, a luci spente e ad altissima velocità l’autostrada A7 all’altezza di Assago, in provincia di Milano. Nel video, che mostra andare in senso contrario un’utilitaria bianca, è stato fatto nella notte di sabato 29 luglio da un altro automobilista che percorreva con lo smartphone in mano la carreggiata opposta.

Fortunatamente nessuno si è fatto male e, secondo quando riportato dall’utente che ha fatto il video,”la polizia stradale ha fermato e identificato il conducente dell'auto in contromano” e gli ha ritirato la patente. Un secondo video mostra, in tal senso, diverse auto della polizia ferme a un casello.

Sui social media, il biasimo verso l’auto in contromano si mischia alle polemiche dirette anche verso l’automobilista che ha fatto il video: “Anche tu che usi il cellulare mentre sei alla guida non sei meno peggio del delinquente che guida contromano”, scrive nei commenti un utente. "Vai alla stessa velocità e lo riprendi... Serve prudenza” gli fa eco un altro. Oppure: “Mi auguro che prima del video, abbiate pensato bene di chiamare le autorità e segnalare subito”.