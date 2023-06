Lecco, Statale 36: automobilista in contromano nella notte. Sfiorato l'incidente

Lecco, 5 giugno 2023 – Due fari nelle notte puntati contro che si avvicinano e diventato sempre più grandi. È il peggior incubo per un automobilista. E l'incubo l'altra notte sulla Statale 36 è diventato realtà per Massimo Riva, imprenditore di Lierna.

Un automobilista ha imboccato contromano lo svincolo di uscita della carreggiata nord della Superstrada dell'Orsa Maggiore. Lo ha scambiato e utilizzato come peduncolo di ingresso per immettersi sulla 36. In quel momento, dalla parte giusta, stava arrivando Massimo, che si è accorto subito cosa stava accadendo: ha rallentato immediatamente, si è attaccato al clacson e ha cominciato a lampeggiare con gli abbaglianti. Il conducente contromano, che si stava immettendo in Super, invece inizialmente non ha realizzato di aver sbagliato. Quando poi finalmente ha capito l'errore, ha ingranato la retromarcia ed è tornato indietro. Scampato il pericolo, Massimo, che ha evitato in extremis di essere coinvolto suo malgrado in un incidente, ha avvisato gli agenti della Polizia stradale. “Mi sono trovato di fronte sulla SS 36 un’auto contromano – racconta – .Mi sono messo di traverso e l'ho fatto tornare in retromarcia”.