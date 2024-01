Via Trento chiusa: altro mese di disagi

Un altro mese di ritardo per la riapertura di via Trento. L’ennesima proroga dei lavori per un intervento che interessa la futura Città della Salute e della Ricerca sulle aree Falck. "Sono stati completati tutti gli interventi di posa delle reti di servizio in via Trento per il maxipolo ospedaliero - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Nei prossimi giorni verranno ripristinati i marciapiedi e la sede stradale. Nel frattempo sono stati posati e attivati i pali dell’illuminazione pubblica". I disagi di questi mesi sono stati, però, pesanti. La chiusura di questa via ha infatti congestionato la rotonda Vulcano, che già di suo deve sopportare intensi flussi di traffico verso la Pelucca e il Villaggio Falck e altre direzioni come Cologno, San Maurizio al Lambro o Sant’Alessandro a Monza. "Entro fine gennaio riapriremo la via Trento, chiusa ormai da sei mesi. Si tratta di un altro importante intervento necessario al recupero delle ex aree Falck". Eppure i primi cartelli di cantiere davano come data di fine lavori il 30 aprile 2023, poi corretti a fine maggio e poi a fine anno. L’intervento sul manto di viale Italia, reso un gruviera per far passare i cavi, non sarà invece effettuato prima di primavera: "Deve prima assestarsi lo scavo".

La.La.