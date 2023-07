Milano, il nubifragio stacca il puntale del campanile di San Giorgio: chiusa via Torino

Milano – La tempesta che si è abbattuta su Milano questa notte ha provocato danni anche a moltissime abitazioni, soprattutto per quanto riguarda i tetti. La pioggia, la grandine e le raffiche di vento a oltre 100 km/h hanno scoperchiato le coperture di numerosi edifici, con alcune strade alla mattina che erano ricoperte di tegole e pezzi di grondaia.

Il tetto danneggiato di un palazzo di viale Piceno a Milano

Particolarmente delicata la situazione in via Torino, dove la furia del nubifragio ha staccato il puntale della chiesa di San Giorgio in Palazzo. In via precauzionale la via è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i vigili del fuco per mettere in sicurezza la zona.