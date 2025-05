Il territorio che cambia: teatro, danza e performance tra ex fabbriche e cantieri

Il teatro, la danza contemporanea, le performance musicali e le letture teatralizzate come "strumenti culturali partecipati per comprendere ed esplorare le metamorfosi del territorio, ovvero le trasformazioni che hanno modificato le skyline di Rho e Arese". È questo l’obiettivo del progetto "Playing Skyline - performance partecipate tra ex fabbriche e nuovi cantieri" coordinato dai Comuni di Rho e Arese, realizzato dalle associazioni Teatro dell’Armadillo, Contamina Aps e Afk Progetto Giovani, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano.

Il primo appuntamento, sabato scorso, è stato proprio in piazza Visconti- angolo via Porta Ronca, interessata da mesi in un progetto di rigenerazione urbana che cambierà il volto della piazza del Municipio. Qui Anna Ferrari e Gabriele Merli del Teatro dell’Armadillo, sono stati i protagonisti della lettura scenica di alcune parti de "Le città invisibili" di Italo Calvino. L’iniziativa e l’opera sono state presentata da Martina Giambattista e Chiara Migliavacca, curatrici della biblioteca teatrale Dürrenmatt.

La prossima performance tra cantieri a cura di Afk Progetto Giovani sarà domenica 11 maggio ore 18.30, nell’ex cortile della scuola Marconi di Rho. Sabato 17 maggio alle 18.30 insieme a Contamina Aps performance tra la vecchia e la nuova scuola di Terrazzano di Rho. E infine domenica 25 maggio alle ore 18.30 letture tra i cantieri a a cura di Teatro dell’Armadillo e Biblioteca Teatrale Dürrenmatt nell’ultimo tratto chiuso di via Allende, di fronte a Palazzo Gardella ad Arese.

Ro.Ramp.