Milano, l’incontro tra la bulla e la sua vittima finisce in rissa: picchiata anche la mamma

Milano – L'incontro "chiarificatore" in strada. Ma dalle parole agli spintoni e agli schiaffi il passo è stato breve. Finché si è arrivati alla rissa tra minorenni che ha reso necessario l'intervento della polizia per placare gli animi.

È successo martedì alle 18.30 in via Ripamonti, quartiere Vigentino: a fronteggiarsi una ragazzina di 14 anni che non ne poteva più di essere presa in giro (non ha specificato per cosa) e la presunta "bulla" della stessa età. A chiedere l'incontro è stata proprio la vittima: "Vediamoci in strada per parlare". E si è presentata accompagnata dalla mamma di 41 anni e da un'amica 14enne. La rivale era invece spalleggiata da alcuni compagni di scuola, maschi e femmine. In totale, stando alle testimonianze, un gruppetto di una decina di persone. La rissa è scoppiata quasi subito.

La mamma della quattordicenne presa di mira avrebbe provato a mettere pace, finendo però anche lei per essere malmenata. Quindi la richiesta di aiuto e l'intervento della polizia. All'arrivo della Volante, però, si è scatenato il fuggi fuggi e sul posto sono rimaste solo quattro persone: la vittima con la mamma e l'amica e la presunta bulla, di cui in un secondo momento si è presentato anche il padre, di 55 anni, che ha spiegato di non essere a conoscenza degli screzi tra le adolescenti.

Le tre ragazzine e la mamma malmenata sono state poi tutte accompagnate in codice verde al pronto soccorso del San Paolo, dove la presunta bulla ha preferito firmare il foglio di dimissioni e andarsene.