Via Noto all’asta. Un masterplan per via Celoria

Si venderanno, tramite asta pubblica, gli immobili della Statale di via Vanvitelli 32, di via Balzaretti 9, 11, 13, di via Trentacoste 2, di via Noto 6, 8 e di viale Ortles 22/4 "perché non più funzionali alle esigenze universitarie". Gli edifici nelle vie Celoria, Ponzio, Botticelli, Saldini e Colombo ospiteranno il futuro campus delle Scienze Sociali e dei Beni Culturali. E si studia insieme al Comune la destinazione degli altri edifici che si trovano nelle vie Celoria, Golgi, Ponzio, Venezian e nell’area in via Pascal 36. Saranno al centro di un nuovo masterplan che sarà redatto da un tavolo tecnico operativo, costituito dal Comune e dall’università, con un obiettivo: "La valorizzazione e il rilancio di Città Studi come Hub di servizi universitari e di diritto allo studio, formazione terziaria, ricerca e innovazione", dopo il trasferimento delle facoltà scientifiche nel campus di Mind. È stato sottoscritto per questo un nuovo protocollo d’intesa, che rinnova quello del 2023 entrando nei dettagli.

"Il protocollo siglato con il Comune di Milano segna un ulteriore passo avanti nel progetto legato alla riqualificazione e alla rigenerazione di Città Studi, il quartiere milanese che sarà la sede del nostro Campus delle Scienze Sociali e Beni Culturali", spiega la rettrice della Statale, Marina Brambilla, confermando "il mantenimento della vocazione universitaria del quartiere", e la volontà di "ampliare ulteriormente la sua funzione strategica legata all’innovazione e alla cultura per Milano". "Gli scenari che si prospettano per quel quartiere storico della città sono assolutamente coerenti con gli obiettivi dell’amministrazione – ribadisce l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi – e prevedono l’organizzazione di un vero e proprio hub della conoscenza, con l’insediamento di strutture didattiche, biblioteche, laboratori e residenze universitarie".Si.Ba.