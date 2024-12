Via libera al campo da cricket. Il progetto costerà 89mila euro

"Pioltello capitale del cricket", via al progetto del campo al Parco Baden Powell di via Milano votato dai cittadini su proposta di un ragazzo del Satellite, il quartiere multietnico. Costo, 89mila euro, in arrivo dal Bilancio partecipato, che mette in palio 300mila euro, a scegliere come spenderli sono direttamente i cittadini. È il primo dei tre vincitori di Decidilo tu a vedere la luce. A un anno di distanza dalla proclamazione, 1.500 preferenze raccolte in tutto, l’impianto sportivo prende forma: la Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo. A idearlo, un abitante del rione degli stranieri, il campione nazionale Haseeb Hamid Ansari. È lui che ha promosso "lo spazio per l’allenamento", "e adesso il sogno diventa realtà grazie a reti e pavimentazione".

Con questa iniziativa si mette fine a una lacuna, "oggi, qui, non esistono strutture per questa disciplina". Adesso dalle parole di passa ai fatti: il campo accoglierà tanti giovani che amano questo sport e che finora non hanno potuto praticarlo Nella città dove 1 su 4 è straniero, con percentuali che si ribaltano nel quartiere multietnico, si mette così fine a una carenza diventata troppo vistosa. A rimediare è la macchina della partecipazione messa in campo dall’Amministrazione che per questa seconda edizione dell’iniziativa ha coinvolto attività e bar dove si è potuto votare. Il primo tempo, quello della scelta "è stato un successo straordinario", dice il vicesindaco Saimon Gaiotto, che ha la delega alla partita. Adesso, arrivano i cantieri. Le proposte della prima volta, ante-pandemia, sono realtà da un pezzo: i giochi inclusivi al Parco Bambini e Bambine di Chernobyl; l’acquisto di un mezzo disabili per Auser e la riqualificazione dell’auditorium di via Togliatti per i ragazzi. Lanciatori e battitori avranno presto il pitch, la loro pista. "Tra gli obiettivi – spiega il promotore Haseeb Hamid Ansari – c’è anche quello di fare conoscere a tutti uno sport ancora poco diffuso in Italia".Bar.Cal.