Via la caserma dei carabinieri Al suo posto un’area commerciale

di Stefano Dati

I lavori per liberare l’area dalle macerie della vecchia caserma che dal 1992 al 2021 ha ospitato il Comando dei carabinieri procedono a gran ritmo per fare spazio all’arrivo di due colossi della grande distribuzione. La demolizione dell’edificio ha preso il via a maggio e la fine dei lavori era prevista entro 90 giorni. Nulla è dato poi a sapere sul cronoprogramma dei cantieri per la costruzione dei due nuovi supermercati che sorgeranno su quei 27mila metri quadri, la cui destinazione d’uso sarà quella dell’insediamento produttivo, terziario, commerciale e anche per abitazioni. Lidl sarà uno dei due punti vendita che approderanno in quell’area di via Milano e il colosso della grande distribuzione ha già dato il via alla raccolta curricula per l’assunzione di 25 addetti. Ma il cantiere è ancora fermo. Le candidature online si possono presentare su www.lavoro.lidl.it mentre il 5 settembre sono già in programma i colloqui dei candidati. L’apertura al pubblico dello storre è prevista nei primi mesi del 2024, ma dalla sede della Lidl di Verona nessuna certezza: "Come da nostra politica aziendale forniamo i dettagli relativi ai nostri nuovi punti vendita solo a ridosso della data di apertura".

In quella stessa area di via Milano è poi in programma anche l’arrivo dell’Iperal, altro colosso della grande distribuzione. Ancora alle prese con la presentazione del permesso a costruire, fanno sapere dal Comune, occorrerà poi circa un anno per l’apertura al pubblico dello store. La presenza, dunque, delle due nuove realtà commerciali a pochi passi da quelli già esistenti Coop ed Eurospin, farà di quella zona un punto di riferimento della grande distribuzione commerciale sul territorio cassanese. "La città si appresta a vivere cambiamenti notevoli - così il sindaco Fabio Colombo - non riguardano solo il centro cittadino con la rigenerazione di via Veneto e piazza Garibaldi, ma saranno interessate anche le aree periferiche dove approderanno nuove realtà commerciali, Lidl e Iperal, che sorgeranno nell’area della vecchia caserma. Già pronto a essere operativo, inoltre, il Famila, nuovo supermercato a sud della città a ridosso della tangenziale".