Via Ferrari, ruba smartphone ma viene rintracciato con il localizzatore

Milano, 24 aprile 2023 – Ha avvicinato una 19enne italiana che aveva in mano il telefono cellulare, lo ha afferrato ed è scappato via. E’ successo questa mattina, poco prima delle 5 in via Ferrari, zona Stazione Garibaldi, a Milano. La giovane, che era in compagnia di alcuni amici, non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di cose stesse accadendo. Ma non si è persa d’animo e ha chiamato subito la polizia.

Gli agenti hanno localizzato l’autore in breve tempo attraverso il localizzatore del telefono. Si tratta di un 22enne marocchino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti per reati contro il patrimonio. Il giovane si trovava non lontano, in via Bonnet. Giunti sul posto, i poliziotti lo hanno trovano seduto su una panchina nei pressi di un locale. Lo hanno quindi arrestato per furto con strappo, mentre il cellulare è stato recuperato.