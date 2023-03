Via Beroldo pedonale, Maran: “Una nuova strada scolastica davanti al liceo Carducci”

Il post Instagram dell'assessore Pierfrancesco Maran

Stop al traffico in via Beroldo: sia strada scolastica Il girotondo dei bimbi della Ciresola e dei liceali

Milano, 8 marzo 2023 – “Una nuova strada scolastica davanti al Liceo Carducci”. E’ quanto ha scritto Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano, accanto a una fotografia postata sul suo profilo Instagram che immortala via Beroldo prima e dopo. Nello scatto in alto la via è vuota e ci sono auto parcheggiate a destra e sinistra su strisce gialle e blu. Nello scatto in basso, invece, non ci sono vetture ma solo studenti a piedi e in bicicletta.

Via Beroldo, in zona Loreto a Milano, è quindi diventata ‘car free’. Nei mesi scorsi il Comune aveva dato l’assenso al progetto sperimentale. L’esigenza emersa, infatti, era stata a più riprese quella di rendere maggiormente sicuri l’ingresso e l’uscita degli alunni e delle alunne sia dell’istituto comprensivo Ciresola sia dei due istituti che affacciano dal lato opposto della via, il liceo Carducci e il polo civico Manzoni. La sperimentazione sarà mantenuta fino a dicembre 2023.