Via Balossa chiusa da mesi per lavori. Interventi in dirittura d’arrivo

Aggiornamenti sulla riapertura della via Balossa. Gli interventi sono in dirittura d’arrivo: la via è chiusa da diversi mesi in una direzione per il rifacimento del manto stradale. Nel progetto di riqualificazione di via Balossa è previsto che gli attraversamenti pedonali vengano realizzati attraverso la tecnica dello street printing, ovvero asfalto stampato. Per eseguire questa particolare lavorazione occorre che non piova per almeno un giorno prima dell’intervento e due giorni dopo averlo effettuato. "Dal termine dell’asfaltatura non si è mai registrata una finestra di bel tempo adeguata per questo intervento. Per garantire la sicurezza pedonale, si è deciso quindi realizzare gli attraversamenti in via provvisoria nella settimana del 17 giugno, compatibilmente con le condizioni meteo con la tecnica tradizionale delle strisce bianche verniciate. Queste verranno poi sostituite, nel mese di luglio, con la lavorazione definitiva dell’asfalto colorato", spiegano dal Comune.

D.F.