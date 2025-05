Via al rilancio:. Comuni uniti per il parco

Nuovo patto fra i Comuni di Rho, Pogliano, Pregnana e Vanzago per rilanciare il Plis del Basso Olona. Nato nel 2010 per volontà della giunta provinciale il Parco locale di interesse sovracomunale ha una superficie pari a 268 ettari, è inserito nel contesto dell’alta pianura irrigua, a sud del canale Villoresi e caratterizzato dalla presenza di fontanili e di acque di risorgiva, con attività agricole molto differenziate tra di loro. In questi anni sono state organizzate attività per far conoscere il Plis e progetti per coinvolgere le comunità locali. Ma non basta, tant’è che i quattro Comuni hanno redatto una nuova convenzione dal titolo "Quattro Comuni, un solo parco", che sarà votata dai consigli comunali e sottoscritta simbolicamente domenica nell’ambito della festa annuale. La convenzione segna l’inizio di un nuovo corso del Plis del Basso Olona, per favorirne il rilancio e la valorizzazione. Domenica la festa inizia con la tradizionale biciclettata per famiglie “Bimbimbici” promossa da Fiab e Comune di Rho con partenza alle ore 10 da piazza Jannacci e arrivo alle 11.30 al Fontanile Serbelloni Costa Azzurra nel territorio di Pregnana Milanese.

È qui che si svolgerà la festa, alle 10.30 Il Prisma- Amici del Plis propone un tour con visita guidata alla Cascina Rossi. Alle ore 11.30 la presentazione della nuova convenzione da parte dei quattro sindaci, che premieranno le associazioni che si occupano di tenere in ordine il parco. Ci saranno laboratori di educazione ambientale per i bambini, un’azione di pulizia collettiva dal titolo "Plastic free, tutti a pulire!". E stand gastronomici del Davo- Distretto agricolo della Valle Olona con prodotti delle aziende Fratelli Caronni, Oldani e Birrificio Rhodense.Ro.Ramp.