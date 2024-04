Via al Job Day: l’ incontro tra domanda e offerta

Colloqui di selezione con 100 offerte di lavoro e servizi di consulenza offerti dal centro per l’impiego nell’area metropolitana del Nord Milano. Venerdì 12 aprile Villa Di Breme Gualdoni Forno riapre in via eccezionale al pubblico per una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, alla formazione professionale e alla promozione del sistema pubblico e privato dei servizi all’occupazione. Dalle 10 alle 18, lo storico edificio sarà la prestigiosa location del "Job Day" organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con Città Metropolitana di Milano, Comune e Regione. L’iniziativa coinvolgerà direttamente diversi operatori del Nord Milano, come Umana, Consorzio Sir, E-Skill, Synergie, Myecole, Ig-samsic, Adecco, Randstad, Manpower, Etjca, Fondazione Clerici, Ial, Maw, Idea Agenzia per il lavoro, Ciofs e Fondazione Mazzini. Avranno, inoltre, un proprio stand le aziende Arcaplanet, Geico, Koinè Cooperativa Sociale, Malvestiti e Muchmore Intrattenimenti. Nell’arco della giornata i candidati potranno sostenere colloqui di selezione, presentare il curriculum e avere informazioni sui servizi offerti dai centri per l’impiego e sui corsi delle scuole di formazione. Spazio, inoltre, agli incontri sull’orientamento rivolto a giovani, disoccupati e donne over30. In questa cornice, Cinisello sarà anche tappa del ciclo di incontri territoriali "Agenda Lavoro: investire per il futuro" ideato e promosso da Palazzo Lombardia. La.La.