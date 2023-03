Via al Festival della biodiversità "Facciamo pace con la natura"

Il Parco Nord dà il via al concorso di idee per la 17esima edizione del Festival della biodiversità che quest’anno sarà dedicato al tema “Insieme per la terra, facciamo pace con la natura”, ispirandosi all’anno internazionale del dialogo come garanzia di pace promosso dalle Nazioni Unite. "Essere insieme per la terra significa conoscere l’importanza del suolo e della vita che esso ospita, vuole dire creare un’alleanza per proteggere il nostro bene più prezioso affinché generi natura e agricoltura. Noi abbiamo iniziato a farlo, acquistando terra che diventerà un bene comune e che rappresenterà la scommessa per le future generazioni urbane" , spiega il presidente Marzio Marzorati. La kermesse quest’anno sarà anticipata in estate, si svolgerà dal 15 al 25 giugno e supporterà la campagna di raccolta fondi “Insieme per la terra” promossa dal Parco. "Il Festival della biodiversità propone di fare la pace con la natura, la natura che è parte di noi, se non riusciamo a riconciliarci con lei e pensarci come un tutt’uno non troveremo neppure pace tra noi stessi, come dimostra la guerra in Ucraina e le guerre che invadono il mondo sempre di più collegate all’uso e all’estrazione delle risorse naturali – sottolinea Marzorati -. Fare pace con la natura e avere un atteggiamento di mediazione significa cambiare vita, essere più sobri, essere disponibili al punto di vista dell’altro, conoscere di più le interazioni che alimentano la vita, essere disposti al dialogo e all’ascolto". Si parte dal bando per il concorso di idee come processo partecipativo per raccogliere progetti, iniziative, idee e suggestioni a creazione della variegata rassegna di eventi che caratterizzano la manifestazione. Il bando è aperto ad associazioni, fondazioni, istituzioni culturali, aziende, professionisti del settore e tutta la cittadinanza.Laura Lana