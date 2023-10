Via ai lavori nelle aree cani. Debutta la prima sanificazione

Sono iniziati gli interventi di sanificazione delle aree cani. Ogni primo lunedì del mese, gli operatori incaricati dal Comune procederanno con la sanificazione, mediante l’utilizzo di prodotti specifici. Gli interventi saranno preventivamente comunicati tramite cartelli per il divieto di ingresso, in modo da garantire lo svolgimento del servizio in sicurezza. Il servizio comprende, oltre allo svuotamento dei cestini presenti e alla sostituzione dei sacchi, interventi periodici di disinfezione con particolare attenzione ai punti più critici di ogni area (per esempio angoli delle recinzioni e panchine) mediante l’utilizzo di prodotti innocui per la salute di animali e persone. "Un segno importante di attenzione per i nostri amici animali - commenta l’assessora Chiara Silvestrini - che si aggiunge alla riqualificazione completa delle aree cani".