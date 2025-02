Via ai lavori della ciclabile. Un’attesa durata 5 anni. Ben 700mila euro i costi

Ciclabile Liscate-Vignate, gara in corso, lavori entro la primavera. A ormai qualche anno dall’avvio dell’iter vede il traguardo la ciclopedonale che collegherà i due centri e si connetterà, all’altezza di Vignate, a uno dei percorsi del biciplan Cambio! di Città Metropolitana. "Tutto procede secondo previsioni - così il sindaco Lorenzo Fucci - e a breve partiranno i lavori". Ben 700mila euro l’importo totale dell’opera, un costo maggiore rispetto alla previsione di cinque anni fa, "ma di mezzo vi sono stati covid e rincari". Il disegno ultimo include il tracciato della ciclopedonale ultima versione e, elemento fondamentale, l’attraversamento in sicurezza, e dotato di impianto semaforico, della Rivoltana. Per Liscate opera doppiamente strategica: il nuovo percorso consentirà di raggiungere su due ruote le stazioni ferroviarie o di Vignate o di Pozzuolo Martesana. Per Vignate nei prossimi mesi cantieri incrociati: quello della ciclabile per Liscate e quello della ciclabile di Cambio!, per breve tempo arenato su un ricorso, poi ritirato.

M.A.