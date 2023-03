Via ai controlli: agenti in strada con il Telelaser

Agenti della polizia locale e Telelaser in azione nelle vie di maggior traffico automobilistico, da oggi, a Cornaredo. Nel mirino del misuratore elettronico portatile ci sarà la velocità. "I controlli saranno fatti sulle strade individuate tenendo conto del livello di incidentalità che emerge dalle statistiche elaborate annualmente dal Comando e sulla base di valutazioni legate al traffico veicolare e pedonale - spiegano dal Comando -. Inoltre sono state accolte alcune segnalazioni arrivate dai cittadini che segnalano un eccesso di velocità lungo le principali arterie cittadine da parte di alcuni automobilisti". E così l’amministrazione comunale e il Comando di polizia locale hanno deciso di intervenire per arginare il problema. Ma come funziona? Il Telelaser rileva la velocità dell’auto in avvicinamento, a distanza di qualche centinaio di metri rispetto al punto di sosta in cui è posizionata la pattuglia. Le postazioni di controllo saranno precedute dalla segnaletica mobile di avvertimento e gli agenti saranno ben visibili sulle strade, per garantire la trasparenza sull’attività svolta. L’avvio di questi nuovi controlli si affianca a quelli già in corso da settimane da parte della polizia locale, ovvero la verifica della copertura assicurativa dei veicoli, della revisione, del possesso di documenti validi per la guida. Anche in questo caso gli agenti sono ben visibili. Ro.Ramp.