"Veti ai pullman in Area C Milano: Sala ci ripensi"

L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato aziende e lavoratori che operano nel settore del trasporto turistico, scolastico ed aziendale assicurando loro il supporto di Palazzo Lombardia contro i nuovi divieti che entreranno presto in vigore in Area C, una delle due grandi Zone a traffico limitato della città, per l’esattezza quella coincidente con la Cerchia dei Bastioni. "A partire dal primo ottobre a Milano – sottlinea Lucente – solo gli autobus Euro 6 potranno entrare in Area C. Credo sia doveroso da parte del Comune la verifica della possibilità di prorogare di almeno un anno l’entrata in vigore di un obbligo che creerebbe notevoli danni economici a numerose aziende dei trasporti".

"Ho ascoltato con grande attenzione le istanze di imprese e lavoratori. L’ennesimo divieto – aggiunge l’assessore regionale ai Trasporti, in forza a Fratelli d’Italia – sarebbe un’ulteriore mazzata per tutta la categoria. Pensiamo agli autobus turistici, ai trasporti scolastici e a quelli aziendali. Con i nuovi divieti, tali viaggi diventerebbero alquanto onerosi per i cittadini, che opterebbero per altri mezzi di trasporto, con evidente danno per il sistema autobus. L’acquisto di nuovi mezzi idonei all’ingresso in Area C, inoltre, è particolarmente costoso: le imprese hanno già ordinato autobus idonei, proprio per rispettare l’ordinanza comunale, ma i tempi di consegna si allungano e non è possibile averli entro la fine di ottobre. Ecco perché sono convinto – conclude, infine, Lucente –che il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore comunale alla Mobilità, Arianna Censi, vorranno ascoltare il grido d’allarme di centinaia di lavoratori. A rischio è la sopravvivenza di imprese e posti di lavoro".

Gi.An.