Verso le amministrative. Il 23enne Andrea Bonazzi è il candidato dei 5 Stelle: "Serve un cambiamento"

A Rozzano c’è chi scalda i motori in vista delle amministrative del 2024. Il movimento Cinque Stelle punta sui giovani e ha già scelto il proprio candidato: è il 23enne Andrea Bonazzi, rozzanese dalla nascita, una laurea in Scienze dell’organizzazione e un lavoro in banca, militante dei pentastellati da 5 anni. Nonostante l’età, il candidato ha già maturato esperienze significative: nell’anno europeo dei giovani (2022) è stato eletto ambasciatore per la Lombardia. "Una bella esperienza, che mi ha dato tanto anche a livello di relazioni", racconta. Attualmente è consigliere comunale di opposizione a Rozzano, "dov’è in programma, a breve, la mia nomina a presidente della Commissione consiliare anti-mafia", annuncia. Deciso a sfatare il luogo comune per cui "giovane è sinonimo di poco capace", il 23enne intende lavorare su alcuni temi-cardine, fra i quali politiche del lavoro, green e innovazione tecnologica. "Il riassestamento del bilancio comunale è una delle questioni da affrontare insieme a una maggiore attenzione per le fasce deboli. Mi riferisco in particolare, ma non solo, agli inquilini delle case Aler, che spesso vivono in condizioni indecorose: va ridata loro la dignità dell’abitare". Sul fronte del risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente, "vorrei installare pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici e creare una comunità energetica locale. Da potenziare le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, che oggi sul territorio sono pochissime". "Bisogna inoltre costruire delle sane opportunità di lavoro per i giovani, e per farlo occorre operare in sinergia con enti come Afol. Fondamentale anche puntare su un’istruzione di qualità e campagne di sensibilizzazione, come quelle alla legalità". Questi i principali aspetti del programma elettorale, che verrà confezionato "anche col contributo dei cittadini". Si spera inoltre nel coinvolgimento di altri partiti, o liste civiche che condividano gli stessi temi e obiettivi, e vogliano quindi far parte della cordata. Un accenno all’ipotesi di costruire lo stadio dell’Inter a Rozzano, al momento una delle questioni più calde. "È stato proprio il Movimento ad aprire il fronte del no. Siamo contrari all’impianto specie per le ricadute viabilistiche. Non escludiamo, a breve, una manifestazione".