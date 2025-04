Vernice anti smog in 36 aule

Colore, solidarietà e partecipazione alla scuola primaria Leonardo Da Vinci grazie al progetto “Il Bosco Invisibile“ promosso dall’associazione dei Genitori “Amici della Leonardo” e realizzato in collaborazione con l’associazione We Are Urban! Milano, presieduta da Andrea Amato, che lo ha già portato a termine in 14 scuole. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria e degli ambienti ridipingendo tutte le 36 aule in uso nell’istituto con “Airlite“, una speciale pittura che purifica l’aria, elimina muffe e batteri e migliora la vivibilità quotidiana. Al lavoro oltre 200 genitori e volontari, decisi a regalare – nei primi due weekend di aprile – tempo, energie, braccia e buona volontà per dipingere la scuola che accoglie 700 bambini, polo storico di Città Studi con i suoi oltre 90 anni di storia. "Trasformiamo la scuola ma anche la comunità. Non solo muri ridipinti ma relazioni che si rafforzano", dichiara il preside Antonio Re. "Vogliamo sia prima di tutto un momento di aggregazione", spiega l’associazione genitori che ha coordinato il progetto e lo ha finanziato per la maggior parte. "Abbiamo scoperto un forte senso di comunità che aspettava il progetto giusto per emergere". Fondamentale il contributo di sponsor e attività della zona. M.V.