Maltempo a Milano, il vento forte fa crollare un grosso albero. Danni anche alla copertura di un edificio

Milano – Paura alle 17.30 in via California, in zona Solari, per la caduta di un grosso albero, provocata dalle forti folate di vento che hanno spazzato la città a metà pomeriggio. Stando alle prime informazioni, il tronco crollato e i lunghi rami hanno provocato danni a un edificio e a otto auto in sosta lungo la strada; sul posto è arrivata anche un'ambulanza, ma per fortuna non si sono registrati feriti. In via California sono intervenuti gli agenti della polizia locale per bloccare la circolazione nel tratto coinvolto dalla caduta e per coordinare l'intervento di rimozione dell'albero con un'autogru.

E ancora, sempre a Milano il vento forte ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in via Medeghino, sopra il market Maxal, per il distacco di un pesante pannello dal tetto.