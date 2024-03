Venerdì Santo, Delpini: viviamo nel buio della guerra ma speriamo

Milano – L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nella celebrazione del venerdì Santo ha elencato il buio che, come quello che arrivò alla morte di Gesù, in cui noi ora stiamo vivendo: buio delle “oppressioni insopportabili e spropositate che tormentano i carcerati, i profughi, le vittime del denaro sporco”, buio della guerra e della disillusione.

"Abitiamo tra i popoli che si fanno la guerra, tra popoli che si rovinano per rovinare i popoli fratelli, tra i popoli che acclamano ai potenti che vogliono la guerra, tra i popoli che si difendono dallo spavento della guerra con l'indifferenza” ha detto l'arcivescovo nell'omelia. Abitiamo “nelle case dove si spezzano i legami d'amore e si generano rapporti ostili e bambini infelici”. E come chi ha assistito alla morte di Gesù ci sentiamo impotenti ma dobbiamo essere “come le donne di Galilea, osserviamo da lontano e siamo umiliate dal sentirci inutili, zittiti dal clamore degli insulti e dalle parole sprezzanti del cinismo. E tuttavia perseveriamo nel seguire Gesù e inoltrarci nel mistero di Dio”