Limite di velocità - ribadendo che sulle isole pedonali non si circola - ma senza l’estensione dell’obbligo del casco ai maggiorenni. Da oggi, venerdì 10 settembre, anche sul territorio di Cologno Monzese è in vigore un’ordinanza sui monopattini, che segue quella adottata da Sesto San Giovanni dopo la morte del 13enne Fabio Mosca per una caduta. La misura colognese va a limitare, su tutto il territorio comunale, la velocità dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica a 20 chilometri orari sia sulle piste ciclabili sia sulla carreggiata, dove il codice della strada consente di arrivare a 25. Nella stessa ordinanza dirigenziale, preceduta da un atto di indirizzo dell’amministrazione, per garantire maggior sicurezza a tutti gli utenti della strada, viene specificato e ribadito il divieto di circolazione dei dispositivi elettrici all’interno delle isole pedonali.

“Un atto necessario per incrementare la sicurezza e tutelare non solo i guidatori di questi mezzi di trasporto, che sono sempre più diffusi anche sul nostro territorio, ma di tutti, pedoni, ciclisti e automobilisti”, commenta l’assessore alla Sicurezza Salvatore Lo Verso. Nei prossimi giorni la polizia locale provvederà a installare la nuova segnaletica agli accessi della città, per informare tutti i conducenti dei monopattini delle modifiche adottate, che insistono solo sulla velocità, attendendo dal Governo le eventuali ulteriori disposizioni.

“Dato atto che la velocità è una delle componenti che concorrono ad aumentare gli effetti negativi degli incidenti stradali”, si legge infatti nelle motivazioni dell’ordinanza, che interviene “visti i recenti casi di cronaca, avvenuti sul territorio nazionale, relativi a incidenti occorsi ad utenti di veicoli di micro mobilità elettrica”. “I recenti fatti di cronaca e le statistiche, che parlano di un incidente ogni 3 giorni con protagonisti i monopattini e numerose vittime, sottolineano la necessità di intervenire al più presto con una norma più efficace e adeguata su tutto il territorio nazionale – commenta il sindaco Angelo Rocchi -. Riteniamo che gli sforzi fatti da Regione Lombardia, con l’approvazione di una proposta di legge da presentare al Parlamento per introdurre il divieto di utilizzo del monopattino elettrico per i minori, l’obbligo del casco per tutti e l’obbligo di stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, vadano nella direzione giusta”. Intanto, a Sesto San Giovanni, dove si è introdotto anche l’obbligo di casco per i maggiorenni, la polizia locale continua a effettuare multe. Dopo le prime cinque sanzioni del weekend, i ghisa ne hanno elevate altre dieci. “Abbiamo notato che, contrariamente a prima, molti adulti cominciano a indossare il casco di protezione”, rileva il comandante Fabio Brighel.